Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" отправили к месту выпуска

11.07.19 15:31

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 июля. Interfax-Russia.ru - Автоколонна с косатками в четверг вечером отправилась с базы в приморской бухте Средняя к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" очевидец.

"Три машины с контейнерами в сопровождении автомобилей ГИБДД выехали ", - сказал собеседник агентства.

Погрузка животных началась около 10:00 мск и продолжалась несколько часов, трех косаток из вольеров переместили в контейнеры с морской водой.

Ранее со ссылкой на ВНИРО сообщалось, что второй этап выпуска косаток и белух из бухты Средняя Приморского края начнется в четверг, во второй партии животных решено выпустить трех косаток: крупную самку, крупного самца и мелкую самку.

Косаток повезут по прежней схеме: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - побережье Охотского моря. На всех этапах пути животных будут сопровождать опытные тренеры, ветеринары и научные сотрудники.

27 июня в Охотское море выпустили первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае, названной "китовой тюрьмой". Перед этим двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.