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11.07.19 15:35
Прямое сообщение между Москвой и Сортавалой запустят с 12 июля
"В целях развития межрегиональных транспортных связей и для повышения качества обслуживания пассажиров с 12 июля по 9 сентября в прямом сообщении между Москвой и Сортавалой начинают курсировать беспересадочные вагоны", - говорится в пресс-релизе.
Вагоны (купе и плацкарт) будут курсировать, отправляясь и прибывая в Москву в составе поезда дальнего следования № 18/17 Москва-Петрозаводск. Из Москвы вагоны будут отправляться ежедневно (кроме 17, 18, 19, 28 июля и 5, 15 августа) в составе поезда в 21:05 и прибывать на станцию Сортавала в 14:35 следующего дня. Обратно из Сортавалы - в 15:29, прибытие в Москву - в 08:53 следующего дня. Общее время в пути составит около 17 часов 30 минут.
По маршруту следования из Петрозаводска в Сортавалау поезд сделает остановки на станциях Эссойла, Новые Пески, Суоярви, Янисьярви.
Между Петербургом и Сортавалой курсирует скоростной поезд "Ласточка" по маршруту Петербург - Выборг (Ленинградская область) - Сортавала - Маткаселькя (оба пункта - Карелия).
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