Прямое сообщение между Москвой и Сортавалой запустят с 12 июля

11.07.19 15:35

© РИА Новости. Илья Тимин

11 июля. Interfax-Russia.ru - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" ОАО "Российские железные дороги") с 12 июля открывает прямое пассажирское сообщение между Москвой и Сортавалой (Карелия), сообщает пресс-служба компании.

"В целях развития межрегиональных транспортных связей и для повышения качества обслуживания пассажиров с 12 июля по 9 сентября в прямом сообщении между Москвой и Сортавалой начинают курсировать беспересадочные вагоны", - говорится в пресс-релизе.

Вагоны (купе и плацкарт) будут курсировать, отправляясь и прибывая в Москву в составе поезда дальнего следования № 18/17 Москва-Петрозаводск. Из Москвы вагоны будут отправляться ежедневно (кроме 17, 18, 19, 28 июля и 5, 15 августа) в составе поезда в 21:05 и прибывать на станцию Сортавала в 14:35 следующего дня. Обратно из Сортавалы - в 15:29, прибытие в Москву - в 08:53 следующего дня. Общее время в пути составит около 17 часов 30 минут.

По маршруту следования из Петрозаводска в Сортавалау поезд сделает остановки на станциях Эссойла, Новые Пески, Суоярви, Янисьярви.

Между Петербургом и Сортавалой курсирует скоростной поезд "Ласточка" по маршруту Петербург - Выборг (Ленинградская область) - Сортавала - Маткаселькя (оба пункта - Карелия).