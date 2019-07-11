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11.07.19 15:38
Новейший патрульный корабль ЧФ "Дмитрий Рогачев" совершил переход из Новороссийска в Севастополь
"Экипаж новейшего патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" Новороссийской военной морской базы Черноморского флота (ЧФ) совершил переход из Новороссийска и прибыл в основной пункт базирования флота Севастополь", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
В настоящее время личный состав приступил к плановому проведению корабельных учений в море с выполнением стрельб из вооружения корабля по морским, береговым, воздушным целям и плавающей мине, отмечается в пресс-релизе.
Ранее экипаж корабля успешно сдал первую курсовую задачу, в рамках которой были отработаны вопросы организации повседневной корабельной службы и мероприятия по приготовлению корабля к бою и походу.
"Также экипажу патрульного корабля предстоит проведение учений по борьбе за живучесть на ходу корабля, отработка организации радиационной, химической и биологической защиты корабля на переходе морем, а также выполнение мероприятий по ведению радиоэлектронной борьбы", - говорится в пресс-релизе.
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