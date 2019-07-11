В Думе насчитали уже $2 млрд ущерба Крыму в период украинского правления

11.07.19 15:40

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 июля. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа Госдумы по оценке ущерба Крыму и Севастополю за время нахождения их в составе Украины пришла к первым выводам, заявил глава рабочей группы, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Это примеры только по трём комитетом и только по некоторым позициям. Но мы видим, что лишь вырубка леса, система ЖКХ и состояние социальных учреждений выявляют ущерб на 2 миллиарда долларов", - сказал Мельников "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что эти цифры получены в ходе взаимодействия комитетов Госдумы с органами власти Крыма и Севастополя.

"Комитеты уже отобрали опорные точки для своего аналитического "расследования", направили соответствующие запросы в интересующие инстанции, частично получены и ответы, есть первые цифры", - пояснил Мельников.

По его словам, "интересную конкретику дают комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в части ущерба, связанного с варварской динамикой вырубкой лесов". "Только в этой части ущерб оценивается в 3,2 миллиарда рублей. А если рассматривать весь необходимый комплекс восстановительных мероприятий, то получится 9,2 миллиарда рублей", - отметил первый вице-спикер.

"Тут нужно обязательно учесть, что крымский лес - важнейшая составляющая санаторно-курортной и экологической инфраструктуры", - подчеркнул Мельников.

Кроме того, он проинформировал, что "комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству в своем анализе указывает, что в промежутке от 1999 года по 2014 год объем капитального ремонта жилищного фонда реализовался на уровне всего 5% от нормативной потребности".

"Естественно, увеличивалось количество аварийного жилья, и теперь объем средств, который необходимо израсходовать из-за упущенного времени, составляет около 50 миллиардов рублей, что вполне уместно считать как объем ущерба", - сказал Мельников.

Кроме того, "с учётом сопутствующих проблем в водоснабжении, водоотведении, обращении с отходами, теплоснабжении, - в целом на приведение отрасли ЖКХ в надлежащее состояние необходимо приблизительно 127 миллиардов рублей", сообщил парламентарий.

По словам Мельникова, "по одному из направлений своего профиля интересную цифру показывает комитет по вопросам семьи женщин и детей". "Так, в области восстановления инфраструктуры учреждений социального обслуживания ущерб оценивается в размере 3,3 миллиарда рублей", - сказал он.

20 марта по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа для проведения анализа ущерба, понесённого республикой Крым и городом Севастополь за период нахождения их в составе Украины. Ее возглавил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

В состав рабочей группы вошли представители 20 комитетов Госдумы, депутаты Государственного Совета республики Крым и города Севастополя, научные сотрудники Российской академии наук.