Житель Татарстана пожаловался на 20 дней рабства на ферме у полицейских

11.07.19 15:49

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 июля. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова, утверждающего, что он провел 20 дней в рабстве на ферме у полицейских.

В пресс-службе управления сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье", что дело заведено по факту похищения человека (ст.126 УК РФ), подозреваемых в деле пока нет.

Другие подробности ведомство не раскрывает.

Со своей стороны представитель потерпевшего Андрей Сучков сообщил агентству, что, по словам Садыкова, 8 мая он был в гостях у соседа, туда ворвались двое полицейских и обвинили его в ограблении магазина.

"Впоследствии они отправили Садыкова на ферму к своему отцу и заставляли его выполнять там разную работу", - рассказал Сучков со ссылкой на слова потерпевшего.

Он отметил, что Садыков находился на ферме у полицейских до 28 мая и выбрался оттуда, благодаря своей сестре.

"Его сестра подняла шум, она стала искать его, обращалась и в местные органы власти, и в полицию. Видимо, (задержавшие Садыкова - ИФ) сотрудники полиции узнали о том, что его разыскивают, и отправили его с фермы, чтобы он забрал заявление на розыск, сказав, будто был на "шабашке" и нет оснований беспокоиться", - сообщил собеседник агентства.

При этом, по словам Садыкова, братья-полицейские приказали ему вернуться на ферму после того, как шумиха уляжется, сообщил юрист.

"Садыков уже не желал возвращаться и сейчас хочет добиться, чтобы их привлекли к ответственности", - отметил он.

В пресс-службе МВД по Татарстану сообщили, что в настоящее время для выяснения всех обстоятельств по фактам, опубликованным в СМИ, в МВД по Республике Татарстан проводится служебная проверка.

"В случае установлении вины сотрудников они будут уволены и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством", - заявили агентству в пресс-службе МВД по Татарстану.