Рязанский суд отказал в УДО организатору убийства Политковской

11.07.19 15:55

© РИА Новости. Владимир Федоренко

11 июля. Interfax-Russia.ru - Рязанский областной суд на заседании в четверг отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за организацию убийства Анны Политковской бывшего сотрудника правоохранительных органов Дмитрия Павлюченкова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд принял решение оставить без изменения постановление суда первой инстанции об отказе Павлюченкову в УДО и оставить без удовлетворения апелляционную жалобу его защиты. Решение вступило в законную силу", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось ранее, в мае Московский районный суд Рязани отказал в условно-досрочном освобождении Павлюченкову, приговоренному к 11 годам заключения за организацию убийства журналистки Анны Политковской.

Адвокат Павлюченкова направил в суд ходатайство об УДО в феврале 2019 года. Павлюченков имел право просить об УДО, поскольку провел в заключении более двух третей (7,5 лет) назначенного судом срока (с момента задержания и ареста в августе 2011 года) наказания за особо тяжкое преступление.

При этом адвокат ссылался на то, что Павлюченков болен. Однако проведенная комиссия с участием представителей ФСИН и уполномоченного по правам человека в регионе дала заключение, что заключенный получает всю необходимую медицинскую помощь своевременно и в полном объеме.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве, на Лесной улице. Основной версией преступления стала ее профессиональная деятельность.

В октябре 2011 года Главное следственное управление СКР предъявило обвинения в убийстве Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову.

По версии следствия, в июле 2006 года Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство журналистки. Гайтукаев и Хаджикурбанов стали организаторами преступления, Махмудовы вели наблюдение за Политковской, Рустам Махмудов был непосредственным исполнителем убийства.

По версии СКР, Павлюченков по заказу Гайтукаева осуществлял слежку за Политковской, за что получил вознаграждение $150 тыс.

Мосгорсуд в конце 2012 года приговорил бывшего начальника оперативного подразделения столичного главка МВД Павлюченкова к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства журналистки. Он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, став ключевым свидетелем обвинения.

9 июня 2015 года Мосгорсуд назначил Гайтукаеву и Рустаму Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы, Ибрагиму Махмудову - 12 лет, Джабраилу Махмудову - 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода), бывшему полицейскому Хаджикурбанову - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Заказчика убийства установить не удалось.