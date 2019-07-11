Денег нет, но очень надо: Белоруссия хочет компенсировать ущерб нефтепроводу "Дружба" тарифами
  
Расследование ведут журналисты: немецкая газета заявила о поражении СССР под Прохоровкой
   
Оздоровление не удалось: почти 70 детей отравились в летнем лагере в Приморье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
11.07.19 15:55

Рязанский суд отказал в УДО организатору убийства Политковской

© РИА Новости. Владимир Федоренко
11 июля. Interfax-Russia.ru - Рязанский областной суд на заседании в четверг отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за организацию убийства Анны Политковской бывшего сотрудника правоохранительных органов Дмитрия Павлюченкова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд принял решение оставить без изменения постановление суда первой инстанции об отказе Павлюченкову в УДО и оставить без удовлетворения апелляционную жалобу его защиты. Решение вступило в законную силу", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось ранее, в мае Московский районный суд Рязани отказал в условно-досрочном освобождении Павлюченкову, приговоренному к 11 годам заключения за организацию убийства журналистки Анны Политковской.

Адвокат Павлюченкова направил в суд ходатайство об УДО в феврале 2019 года. Павлюченков имел право просить об УДО, поскольку провел в заключении более двух третей (7,5 лет) назначенного судом срока (с момента задержания и ареста в августе 2011 года) наказания за особо тяжкое преступление.

При этом адвокат ссылался на то, что Павлюченков болен. Однако проведенная комиссия с участием представителей ФСИН и уполномоченного по правам человека в регионе дала заключение, что заключенный получает всю необходимую медицинскую помощь своевременно и в полном объеме.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве, на Лесной улице. Основной версией преступления стала ее профессиональная деятельность.

В октябре 2011 года Главное следственное управление СКР предъявило обвинения в убийстве Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову.

По версии следствия, в июле 2006 года Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство журналистки. Гайтукаев и Хаджикурбанов стали организаторами преступления, Махмудовы вели наблюдение за Политковской, Рустам Махмудов был непосредственным исполнителем убийства.

По версии СКР, Павлюченков по заказу Гайтукаева осуществлял слежку за Политковской, за что получил вознаграждение $150 тыс.

Мосгорсуд в конце 2012 года приговорил бывшего начальника оперативного подразделения столичного главка МВД Павлюченкова к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства журналистки. Он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, став ключевым свидетелем обвинения.

9 июня 2015 года Мосгорсуд назначил Гайтукаеву и Рустаму Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы, Ибрагиму Махмудову - 12 лет, Джабраилу Махмудову - 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода), бывшему полицейскому Хаджикурбанову - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Заказчика убийства установить не удалось.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.07.19 15:30
Экологи требуют ограничить доступ к могильнику с радиоактивным грунтом у платформы Москворечье
.
  11.07.19 14:52
"Техносерв" подтвердил следственные действия в офисах компании
.
  11.07.19 14:17
МЧС обещает потушить все очаги пожара на ТЭЦ-27 в течение часа
.
  11.07.19 14:00
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен
.
  11.07.19 13:28
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 11 человек
.
  11.07.19 11:32
Муж обвиненной в госизмене сотрудницы фонда Горчакова арестован до сентября по той же статье
.
  11.07.19 11:07
В Москву доставят для поклонения мощи Петра и Февронии
.
  11.07.19 09:26
Билетные терминалы нового поколения установлены в Москве
.
  10.07.19 15:13
Жители столичного региона до конца июля смогут по ночам видеть МКС невооруженным глазом
.
  10.07.19 15:05
Закон о денежной компенсации за изъятые "криминальные" квартиры рекомендован к принятию


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket