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11.07.19 15:57

Уральский кластер "Гора Белая" выходит на рынок туристических услуг

© РИА Новости. Георгий Зимарев
11 июля. Interfax-Russia.ru - Кластер "Гора Белая" (Свердловская область) и региональная туристическая компания "Виста" заключили соглашение на выставке "Иннопром" о старте продаж туристических продуктов, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

"Фактически это означает выход первого на Урале туристско-рекреационного кластера на профессиональный рынок туристических услуг", - подчеркивается в сообщении.

Продукты кластера "Гора Белая" планируется представить, как на российском, так и на международном рынке. Прежде всего, туристам будут предложены сплавы, походы, велотуры.

Гендиректор управляющей компании (УК) "Гора Белая" Леонид Гункевич, слова которого приводятся в пресс-релизе, пояснил, что УК не имеет права самостоятельно продавать продукты туркластера, это отдельный лицензированный вид деятельности.

"Суть соглашения в том, что мы совместно создаем туристические продукты, которые будут продаваться через онлайн-платформу. Это позволит анализировать отзывы туристов, и с учетом их замечаний и предложений, формировать на территории кластера объекты", - сказал Гункевич.

В настоящее время разрабатываются продукты, которые раскроют туристический потенциал Урала для разных аудиторий - деловых туристов, молодежи, семейных путешественников, школьников. Также гостям кластера в перспективе будут предложены различные форматы квадроциклетных маршрутов со сценариями отдыха от городской суеты. Кроме того, ведется подготовка к зимнему сезону.

Как сообщалось, проект кластера "Гора Белая" включает в себя различные виды отдыха. Территория кластера - 2,5 тыс. кв. км, в него входят горнолыжный комплекс "Гора Белая", природный парк "Река Чусовая", буферная зона Висимского заповедника, поселки Висим, Усть-Утка и другие. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.

Свердловская область планирует инвестировать в создание первого на Урале туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" около 45 млрд рублей в течение десяти лет.

Туристическая компания "Виста" основана в 1992 году. Работает в 36 городах России, состоит в Уральской ассоциации туризма.

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