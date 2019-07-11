Директор Большого театра кукол, обвиняемый мошенничестве, переведен под домашний арест

11.07.19 15:59

© РИА Новости. Игорь Зарембо

11 июля. Interfax-Russia.ru - Городской суд Петербурга изменил меру пресечения директору Большого театра кукол (БТК) Александру Калинину с заключения под стражу на домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг.

"Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Дзержинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Калинина, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), он переведен под домашний арест", - говорится в сообщении.

Согласно решению, директор БТК пробудет под домашним арестом до 17 июля 2019 года.

Ранее дело было возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки). Таким образом, как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, в настоящий момент дело переквалифицировано.

Как сообщалось, 19 апреля директор БТК был арестован в Петербурге по обвинению во взятке.

Из материалов дела следует, что Калинин и представитель коммерческой структуры вступили в сговор на получение директором денег за действия в пользу фирмы, связанные с поставкой декораций, бутафории, реквизита, костюмов, кукол к одному из спектаклей. Договор на сумму более 2 млн 191 тыс. рублей был заключен 11 декабря 2018 года.

"21 декабря 2018 года после проведения оплаты генеральный директор коммерческой структуры передал директору театра в качестве взятки не менее 1 млн 200 тыс. рублей", - сообщала пресс-служба петербургского управления СКР.

В мае сообщалось, что директор БТК пытался обжаловать постановление Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, просил избрать домашний арест "с любыми ограничениями". Однако суд оставил меру пресечения без изменения.