Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Урала

11.07.19 16:01

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

11 июля. Interfax-Russia.ru - Спасатели предупредили жителей Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа о грозах и сильном ветре 12 июля.

"По информации синоптиков, 12 июля местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра при грозах до 20 м/с", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Также штормовое предупреждение объявлено в ХМАО. "В северных районах Ханты-Мансийского автономного округа в ночь на пятницу ожидается сильный дождь, гроза, ветер порывами до 14-19 м/с", - сообщает окружной Гидрометцентр.

В Тюменской области нет штормового предупреждения, но спасатели объявили об ухудшении погодных условий. "В Тюменской области 12 июля ожидаются дожди, грозы, ветер до 15 м/с", - сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.