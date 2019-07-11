Активы более чем на 20 млрд рублей арестованы у экс-министра Абызова

11.07.19 17:41

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

11 июля. Interfax-Russia.ru- В рамках уголовного дела в отношении бывшего министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве, арестовано связанных с ним активов более чем на 20 млрд рублей, заявил его адвокат Сергей Дрозда.

"На сегодняшний день - мы посчитали - арестовано имущество на 20 млрд 629 млн 202 тыс. 478 рублей", - заявил Дрозда на заседании суда в четверг, где рассматривается ходатайство следствия об аресте ценных бумаг Абызова.

По словам адвоката, речь идет о наличных денежных средствах в различной валюте, обнаруженных при обысках у Абызова, денежных средствах на счетах экс-министра и его близких, недвижимом имуществе, акциях и прочих ценных бумагах.

Все указанные активы арестованы с целью обеспечения возмещения вреда потерпевшему по делу Абызова или возможной конфискации имущества, предусмотренной его обвинением в случае, если дело дойдет до суда и вина экс-министра будет доказана.

Защита Абызова настаивает на незаконности таких обеспечительных мер, поскольку стоимость арестованного имущества в разы превышает размер претензий к экс-министру, а процедура арестов не соответствует закону.

Как заявил ранее "Интерфаксу" адвокат Александр Аснис, "целью арестов является не защита мнимых интересов мнимых потерпевших, а прямое давление на Абызова и предприятия, имущество которых арестовывается".

Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, обеспечительные аресты наложены на денежные средства Абызова, в общей сложности составляющие порядка 9 млрд рублей, а также на различное имущество бывшего министра.

Согласно версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".

Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

В рамках дела экс-министра арестованы еще пять человек: бывший директор "Сибэко" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сибэко" Николай Степанов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков и экс-гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев.

Никто из обвиняемых не признает вину.