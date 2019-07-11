Путин принял отставку главы Севастополя Овсянникова, врио назначен Развожаев

11.07.19 20:46

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

11 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева", - сказал пресс-секретарь.

Позднее сайт Кремля сообщил, что Путин провёл рабочую встречу с Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

Между тем, по закону всенародные выборы губернатора Севастополя могут быть назначены за 90 дней до Единого дня голосования. То есть выборы губернатора Севастополя будут назначены уже в следующем году, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Законодательного собрания города со ссылкой на заместителя председателя парламента Александра Кулагина.

"По закону, следующим летом, за 90 дней до Единого дня голосования, действующий состав Законодательного собрания Севастополя объявит всенародные выборы губернатора. До тех пор будет работать временно исполняющий обязанности губернатора", - процитировали Кулагина в пресс-службе.

В Законодательном собрании Севастополя отставку Овсянникова назвали давно ожидаемым решением. Председатель Заксобрания Екатерина Алтабаева выразила надежду на "ровные" отношения с новым главой региона.

"Это ожидаемое в Севастополе решение (...) Надеемся на то, что врио губернатора Развожаев быстро войдет в курс дела и будет способствовать развитию Севастополя поступательно. Отношения между законодательной и исполнительной властью, надеюсь, будут ровными и плодотворными на благо Севастополя", - сказала Алтабаева, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе парламента.

Отношения между правительством Севастополя и Заксобранием стали напряженными два года назад на фоне принятия бюджета на 2018-2020 годы. Руководители исполнительной и законодательной власти города публично критиковали решения друг друга.

Что касается Михаила Развожаев, то назначенный врио губернатора Севастополя уже заявил, что в ближайшее время вылетит в город и приступит к исполнению обязанностей.

"Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев. В ближайшее время вылечу в Севастополь, чтобы приступить к исполнению обязанностей", - написал Развожаев в четверг на своей странице в Instagram.

Развожаев родился в 1980 г. в Красноярске, в 2002 г. закончил Красноярский государственный педагогический университет, с 2003 по 2010 гг. занимал должности в администрации губернатора Красноярского края. С августа 2012 года по июль 2014 года был заместителем руководителя администрации.

С июля по октябрь 2014 года - советник министра РФ по делам Северного Кавказа, с 1 октября 2014 года по октябрь 2018 г.- заместитель министра.

Временно исполнял обязанности главы Республики Хакасия - председателя правительства Хакасии с 2 октября по 15 ноября 2018 г.

Овсянников родился 21 февраля 1977 года в Омске. С 2014 по 2015 год - директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России, с 2015 по 2016 год - заместитель министра промышленности и торговли РФ.

С 28 июля 2016 года временно исполнял обязанности губернатора Севастополя. Избран губернатором 10 сентября 2017 года на первых в истории города всенародных выборах главы, получив поддержку 71,05% избирателей. Вступил в должность 18 сентября 2017 года.