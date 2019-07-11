Путин и Зеленский по телефону обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными

11.07.19 20:52

© РИА Новости. Алексей Дружинин

11 июля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в четверг.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сказал Песков.

По его словам, "достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов".

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Это был первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского президентом Украины.

В Совете Федерации переговоры президентов России и Украины восприняли позитивно. Глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев заявил, что первый телефонный разговор Путина и Зеленского можно считать началом диалога.

"Сам факт можно только приветствовать, ведь диалог всегда лучше его отсутствия. А о содержании и результатах пока говорить, разумеется, преждевременно, дождёмся более подробных официальных комментариев", - сказал Косачев журналистам в четверг.

Такого же мнения придерживается руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко. Политолог уверен, что первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским даст хороший старт для дальнейшего диалога между Москвой и Киевом.

"Это можно оценить только положительно. Отрадный факт, что руководители двух государств начали общаться. Тем более, что со стороны Зеленского изначально было желание пойти на диалог с президентом России. Очевидно, что информация по содержанию их первой беседы весьма скудная, но сам факт их общения вселяет надежду", - сказал Мироненко в четверг "Интерфаксу".

По оценке политолога, начавшийся прямой диалог между Путиным и Зеленским может дать желаемый эффект для обеих сторон при условии, если общение президентов будет носить регулярный характер.

"Понятно, что для обеих сторон отношения с соседним государством являются ключевой позицией в области международных отношений. Прямой контакт можно всячески приветствовать, и было бы позитивно, если бы они вели диалог на регулярном уровне. Причём лично", - сказал собеседник агентства.

По мнению Мироненко, давать прогнозы по форматам урегулирования украинского кризиса на данный момент преждевременно. "Блок вопросов, связанных с урегулированием кризиса, исключительно сложен. И оценивать перспективы решения проблемы можно лишь с большой осторожностью. Много раз стороны выходили на решение этой сложнейшей проблемы и с одной стороны, и с другой, и с минской, и с "нормандской". Пока, как видно, ничего не получается", - сказал он.