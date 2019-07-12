Сотрудники объектов ВСТО-2 приведены в повышенную готовность из-за высокого риска лесных пожаров

12.07.19 08:17

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники всех объектов второй очереди магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО-2) приведены в режим повышенной готовности из-за сложной обстановки в природными пожарами в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба ООО "Транснефть - Дальний Восток".

"Для обеспечения безопасного функционирования ВСТО-2 и нефтепровода-отвода от ВСТО на Комсомольский НПЗ в Хабаровском крае на всех объектах "Транснефть - Дальний Восток" в режим повышенной готовности приведены группы по тушению палов и лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Компания усилила мониторинг природных условий и контроль безопасности нефтепроводов, в том числе с воздуха на вертолетах, на всем протяжении трасс ВСТО-2 и нефтепровода-отвода. На данный момент угрозы площадочным объектам, линейной части трубопроводов нет.

По сообщениям регионального главка МЧС РФ, в Хабаровском крае из-за 30-градусной жары повысился риск возникновения лесных пожаров. Сразу в нескольких районах (Амурском, Советско-Гаванском, Нанайском, Солнечном и Ульчском) установлены высокие классы (4-й и 5-й ) пожарной опасности. В 14 из 17 муниципальных районов края действует особый противопожарный режим.