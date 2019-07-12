Ликвидированы последствия бури, оставившей без газа и света сотни домов в свердловской Кушве

12.07.19 08:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 июля. Interfax-Russia.ru - Аварийно-восстановительные бригады восстановили газо- и энергоснабжение в Кушве Свердловской области, где в среду около 300 домов остались без газа и электричества из-за бури, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"Аварийно-восстановительные бригады полностью завершили работы по восстановлению газо- и энергоснабжения частных жилых домов, нарушенных в среду в результате непогоды", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ветер до 17 м/с и сильный дождь обрушились в среду вечером на Кушву Свердловской области и два поселка рядом с ним. В результате 274 частных жилых дома остались без электричества, 28 домов - без газа. В них проживают 442 человека, 43 из них - дети. Также ветром снесло крыши четырех домов, еще у восьми была повреждена кровля. Жители поврежденных домов от расселения отказались. Погибших и пострадавших в результате непогоды нет.