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12.07.19 08:20
Горячее и холодное водоснабжение полностью восстановили в Тулуне после наводнения
"Сегодня в 10:50 (5:50 мск) начата подача горячей воды от котельной N2 (...). Таким образом на горячее водоснабжение города работают, как и планировалось, пять котельных", - говорится в сообщении.
Четыре котельные в Тулуне начали подачу горячей воды в дома 9-10 июля. Последним оставался неподключенным к горячему водоснабжению микрорайон Жукова, где котельную просушивали после затопления.
Сообщается также, что вечером в четверг в Тулуне было полностью восстановлено холодное водоснабжение жилых домов - последними подключены микрорайоны Жукова, Угольщиков, Гидролизный, Строителей и Березовая роща. Однако пока вода подается технического качества - пить ее нельзя даже после кипячения из-за высокого содержания хлора.
В свою очередь мэрия Тулуна сообщает, что на городском водозаборе "Красный яр" ведут работу по его переводу на полную технологическую схему очистки воды с использованием фильтровальной станции. Продолжается дезинфекция залов и емкостей, ревизия оборудования.
Кроме того, по информации мэрии, коммунальщики Тулуна занимаются выявлением и устранением порывов на городских сетях холодного и горячего водоснабжения, поставленных под давление.
Как ранее сообщалось, по информации мэрии Тулуна, во время наводнения в городе были затоплены 107 улиц, более 3 тыс. домов, а также объекты жизнеобеспечения - канализационно-насосные станции, котельные, подземный водозабор "Красный яр". Пострадал каждый четвертый житель Тулуна.
По данным на пятницу, в Тулуне остаются подтопленными 138 домов с населением 345 человек. Электроснабжение восстановлено, водозабор "Красный яр" запущен. Военные проводят дезинфекцию центральной системы водоснабжения.
Тулун - город на западе Иркутской области, в 352 км от Иркутска, с населением около 41,6 тыс. человек.
По уточненным данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 38041 человек, в том числе 8 тыс. 489 детей. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
По последним данным, обнаружены тела 25 погибших во время наводнения, еще девять человек числятся пропавшим без вести.
12 июля в Иркутской области Днем траура.
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