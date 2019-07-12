Приморский край с начала года в 28 раз увеличил экспорт зерна в КНДР

12.07.19 08:21

© РИА Новости. Виталий Тимкив

12 июля. Interfax-Russia.ru - Приморский край за первое полугодие 2019 года увеличил экспорт пшеницы в Северную Корею в 28 раз, поставив 8,4 тыс. тонн.

"Рост экспорта пшеницы произошел в связи с увеличением поставок в КНДР: с начала 2019 года в эту страну из Приморского края направлено 8,4 тыс. тонн пшеницы, за аналогичный период 2018 года - 0,3 тыс. тонн", - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Отмечается, что за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт пшеницы из Приморья вырос на 7,3 тыс. тонн. Всего с начала 2019 года на экспорт направлено 41,8 тыс. тонн пшеницы.

Основным импортером зерна является Япония, туда направлено 33,4 тыс. тонн.