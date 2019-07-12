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Сальмонелла могла вызвать вспышку инфекции в интернате в Хабаровском крае

© РИА Новости. Павел Львов
12 июля. Interfax-Russia.ru - Более 200 пациентов психоневрологического диспансера в посёлке Эльбан Хабаровского края подхватили кишечную инфекцию, в пробах, взятых у заболевших, выявлена сальмонелла, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По данным на утро 12 июля количество заболевших составило 208 человек. 194 пациента изолированы и размещены в отдельном корпусе интерната, где организован инфекционный стационар. 21 пациент доставлен в больницу города Амурска", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предварительные расшифровки анализов показали наличие в пробах сальмонеллы.

Отмечается, что исследование материалов продолжается. Окончательный диагноз будет поставлен позже.

Как сообщалось, вспышка кишечной инфекции в психоневрологическом диспансере произошла 10 июля. Из-за несвоевременного обращения сотрудников интерната к врачам, состояние заболевших быстро ухудшалось.

В учреждении работают специалисты регионального Роспотребнадзора, а также врачи-инфекционисты из Амурска и Комсомольска-на-Амуре.

Всего в интернате проживает 456 человек.

Специалисты регионального Роспотребнадзора при обследовании пищеблока выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Следователи СУ СКР по Хабаровскому краю возбудили уголовно дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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