Вооруженную банду похитителей скота задержали в Красноярском крае

12.07.19 08:29

© РИА Новости. Виталий Белоусов

12 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали вооруженную группу, подозреваемую в серии краж домашнего скота и техники у сельских жителей Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

По данным полиции, в преступной группе участвовали пять мужчин и одна женщина, четверо из них являются родственники.

"В ночное время они проникали на придомовые территории и при помощи специальных инструментов вскрывали гаражи и загоны для животных. Похищенных коров и лошадей забивали, а мясо реализовывали скупщикам. Суммарный ущерб, причиненный гражданам, превысил 2 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны в городе Назарово (Красноярский край), во время обысков в их квартирах изъято 5 единиц незарегистрированного оружия, патроны, гладкоствольные ружья, винтовка, инструменты, предположительно использованные при совершении преступлений. Также обнаружены три похищенных снегохода.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного и значительного ущерба, с незаконным проникновением в помещение) ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).

В настоящее время все фигуранты дела заключены под стражу.