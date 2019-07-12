Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 97 тыс. га

12.07.19 08:30

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

12 июля. Interfax-Russia.ru - За прошедшие сутки в Иркутской области было зарегистрировано семь новых лесных пожаров, ликвидировано 15, продолжает действовать 106 очагов общей площадью 97 тыс. 145,3 га, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

В четверг на землях лесного фонда было ликвидировано 15 пожаров площадью 4 тыс. 757,7 га: по три очага - в Усть-Илимском и Чунском районах, по два - в Тайшетском и Мамско-Чуйском, по одному - в Усть-Удинском, Усть-Кутском, Братском, Нижнеилимском и Катангском районах.

В локализованном состоянии на пятницу в лесном фонде области перешло 18 пожаров площадью 22 тыс. 967,5 га: по три - в Киренском, Жигаловском и Чунском районах, по два - в Катангском и Нижнеилимском, по одному - в Усть-Илимском, Качугском, Иркутском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах.

Кроме того, локализованы два очага площадью 120 га на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в Байкало-Ленском заповеднике в Качугском районе, и один очаг 3,5 га на землях Минобороны в Нижнеудинском военном лесничестве в Братском районе.

Продолжается тушение 25 лесных пожаров площадью 13 тыс. 116,3 га: девять- в Киренском районе, четыре - в Усть-Кутском, три - в Жигаловском, по два - в Мамско-Чуйском и Нижнеилимском районах, по одному - в Усть-Удинском, Ольхонском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском и Катангском районах.

В зоне космического мониторинга зарегистрировано 60 природных пожаров на общей площади 60 тыс. 938 га: 26 - в Мамско-Чуйском районе, 13 - в Катангском, 11 - в Киренском, шесть - в Бодайбинском, три - в Казачинско-Ленском, один - в Усть-Кутском районах. Тушение этих пожаров не ведется, так как они находятся в отдаленной труднодоступной местности, произошло по естественной причине - из-за гроз, и не угрожают поселениям и объектам экономики.

Как ранее сообщалось, утром в четверг в регионе действовало 111 лесных пожаров общей площадью 86 тыс. 852 га. Пять из них возникли по вине местного населения, причиной остальных стали сухие грозы.

В четверг в Иркутской области был введен режим ЧС из-за роста числа лесных пожаров и неблагоприятного прогноза метеорологов.

Сообщалось также, что с 27 июня в Иркутской области действует режим ЧС из-за масштабного наводнения, затронувшего более 100 населенных пунктов, в том числе города Тулун и Нижнеудинск, в результате которого по предварительным данным погибли 25 человек и девять пропали без вести.