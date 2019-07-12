На понтонной переправе "Вилюй" в Якутии начато строительство моста за 1,5 млрд руб

12.07.19 08:35

Фото с сайта администрации Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

12 июля. Interfax-Russia.ru - На федеральной автодороге "Вилюй" приступили к строительству наплавного моста через реку Малая Ботуобуйа за 1,5 млрд рублей, строительные работы выполняют специалисты ООО "ВостСибСпецМонтаж", сообщает пресс-служба администрации Мирнинского района.

"На границе Мирнинского и Сунтарского районов начато строительство моста через реку Малая Ботуобуйа в рамках строительства федеральной трассы А-331 "Вилюй". Общая стоимость проекта составляет почти 1,5 млрд рублей и финансируется из средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Двухполосный мост длиной почти 192 метра будет построен в районе 1157 км автодороги "Вилюй". Кроме того, подрядчик, в ходе работ, должен устроить подъездные асфальтовые пути к мосту.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года Упрдор "Вилюй" объявил конкурс на строительство двух мостов и ремонт еще одного за 2,6 млрд руб, в том числе моста через реку Малая Ботуобуйа.

В октябре того же года, после определения генерального подрядчика, были демонтированы наплавные мосты через реки Тюкян и Малая Ботуобуйа. Ввод объектов в эксплуатацию намечен в четвертом квартале 2020 года.

Ежегодно летом во время паводка понтонные переправы временно закрываются из-за падения уровня воды рек. А во время повышения уровня воды переправу смывает течением. Строительство новых мостов решит эту проблем и участки трассы станут круглогодичными.

Федеральная трасса А-331 "Вилюй" выполняет функции единственного автомобильного транспортного коридора между Иркутской областью и Якутией. По этой трассе осуществляется транспортировка грузов для строительства газопровода "Сила Сибири".

ООО "ВостСибСпецМонтаж" - строительная организация, реализующая проекты в области добычи, транспорта, хранения, переработки нефти и газа, а также обеспечивающая обслуживание транспортных и инфраструктурных объектов нефтяных и газовых месторождений.