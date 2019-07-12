Дома, непригодными для проживания после наводнения, начали сносить в Тулуне

12.07.19 08:39

© РИА Новости. МЧС РФ

12 июля. Interfax-Russia.ru - Спасатели приступили к разбору и вывозу частных домов, признанных непригодными для проживания после затопления в городе Тулун Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Снос ведется по согласованию с жителями домов, после подписания ими всех необходимых документов, в том числе акта о признании жилья непригодным для проживания. Работы начинаются только после того, как люди вывезут свое имущество и дадут разрешение на снос", - сказал начальник пресс-службы Андрей Шутов.

По данным МЧС, к настоящему времени специальные комиссии министерства строительства, дорожного хозяйства региона обследовали с составлением актов 4 тыс. 801 домов в пострадавших от наводнения территориях. Непригодными для проживания признаны 3 тыс. 448 домов.

Еще 5 тыс. 686 домов, по предварительным данным, пострадали не столь значительно и подлежат ремонту. Работа комиссий продолжается.

В свою очередь мэрия Тулуна сообщает, что в городе обследовано 3056 жилых помещений, включая частные дома и квартиры в многоквартирных домах, в которых проживает 12 тыс. 623 человека, в том числе 3 тыс. 155 детей.

По уточненным данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 38041 человек, в том числе 8 тыс. 489 детей. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

По данным на утро пятницы, в Тулуне остались 138 подтопленных домов с населением 345 человек.

Обнаружены тела 25 погибших во время наводнения, еще девять человек числятся пропавшим без вести.

12 июля в Иркутской области объявлен Днем траура по жертвам наводнения.