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12.07.19 08:44
Митинг в память о погибших земляках пройдет в Тулуне в День траура 12 июля
"В 18:00 (13:00 мск) на площади "Атриум" состоится траурный митинг в память о погибших в результате паводка. Приходите почтить память наших земляков", - говорится в сообщении.
В Тулуне, по данным городской администрации, во время наводнения погибли 17 человек.
В мэрии Нижнеудинска, также серьезно пострадавшего от наводнения, агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что пока никаких траурных мероприятий в городе не планируется.
"Возможно, жители сами соберутся почтить память близких. У нас, по официальным данным, погибли три человека - их родственники уже получили выплаты по 1 млн рублей", - сказал представитель мэрии.
Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ об объявлении 12 июля Днем траура в регионе "в связи с чрезвычайной ситуацией в результате паводка, большим количеством пострадавших в результате подтопления"
Всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим в Иркутской области, рекомендовано отказаться от проведения развлекательных мероприятий и трансляции развлекательных передач.
По последним данным, во время наводнения в Иркутской области погибли 25 человек: 19 в Тулуне и Тулунском районе, 5 - в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, один - в Тайшетском районе. Еще девять человек числятся пропавшими без вести
По информации МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 38041 человек, в том числе 8 тыс. детей, а также 11051 приусадебный участок. Было также подтоплено 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог. Повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
По уточненным данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 38041 человек, в том числе 8 тыс. 489 детей, а также 11051 приусадебный участок. Было также подтоплено 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог. Повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
По данным на утро пятницы, в Тулуне остались 138 подтопленных домов с населением 345 человек.
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