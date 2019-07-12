Красная книга Амурской области появится в электронном виде

12.07.19 08:50

© РИА Новости. Валерий Мельников

12 июля. Interfax-Russia.ru - Обновленная Красная книга Амурской области будет оформлена в виде электронного сетевого издания, решение об этом принято на заседании региональной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам.

"Это решение даст не только экономию бюджетных средств на издание Красной книги, но и сделает ее материалы доступными для более широкой аудитории. Упростится и процесс внесения правок и изменений в статьи и очерки", - цитирует пресс-служба областного управления по охране животного мира начальника управления Сергея Глущенко.

Отмечается, что за последние 10 лет под особый статус охраны попали три вида животных, семь видов растений и один вид грибов. Кроме того, очерки о некоторых видах требуют корректировки. К работе будут привлечены научные организации Амурской области и ДФО, а также ученые зоологи и ботаники.

После оцифровки информации будет создан специальный сайт, посвященный краснокнижным животным, растениям и грибам Приамурья.