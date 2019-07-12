Прибывших в Хабаровск косаток из "китовой тюрьмы" готовят к перегрузке на суда

12.07.19 09:01

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 июля. Interfax-Russia.ru - Трех косаток из приморской "китовой тюрьмы", которых доставили в Хабаровский край, готовят к перегрузке на речные суда, животные чувствуют себя хорошо, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель Хабаровского филиала ВНИРО Николай Колпаков.

"Животные хорошо перенесли дорогу, сейчас они спокойны. Общаются между собой", - сказал Колпаков.

Слова ученого подтвердил и ветеринар.

"Кожные покровы в нормальном состоянии. Животные чувствуют себя хорошо", - отметил сопровождающий ветеринарный врач Иван Белокобыльский.

По его словам, на перегрузке косаткам поменяют воду в ваннах. Работы запланированы на 20:00 местного времени (13:00 мск).

Как сообщалось, вторую группу косаток доставили в Хабаровск 12 июля. Далее животные отправятся в Николаевск-на-Амуре, а оттуда - на побережье Охотского моря. На всех этапах пути их сопровождают опытные тренеры, ветеринары и научные сотрудники.

Ученые 27 июня выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае, названной "китовой тюрьмой". Перед этим двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.