Бюджет Тверской области в 2018 году исполнен с профицитом 10,4% от доходов

12.07.19 08:59

© РИА Новости. Илья Питалев

12 июля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Тверской области в четверг утвердили исполнение областного бюджета за 2018 год, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Регион завершил финансовый год с бюджетным профицитом в размере 6,207 млрд рублей. В 2018-м доходная часть исполнена в сумме 59,712 млрд рублей, расходная - 53,505 млрд рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, профицит составил 10,4% от доходов.

В частности, в прошлом году 62% бюджетных средств было направлено на развитие таких приоритетных сфер, как здравоохранение, образование и социальная защита населения. Финансирование этих направлений составило порядка 33 млрд рублей.

"Финансирование транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области в 2018 году составило более 5,7 млрд рублей, из них 1,1 млрд рублей - поддержка муниципальных образований региона в части ремонта мостов, автодорог и дворовых территорий", - говорится в сообщении.

На проведение различных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общей сложности из региональной казны было израсходовано порядка 887 млн рублей. Деньги пошли на формирование комфортной городской среды и обустройство мест отдыха, субсидии теплоснабжающим организациям, модернизацию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, газификацию 18 населённых пунктов, формирование запасов топлив