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12.07.19 09:06
Турчак: "недострои" и политические конфликты привели к отставке Овсянникова
"На развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств. Крайне важно, чтобы каждый рубль работал для решения проблем города, на благо его жителей. К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы. Отставка губернатора в таких условиях абсолютно закономерна", - сказал журналистам в четверг Турчак.
Ор отметил, что "сейчас перед Михаилом Развожаевым стоит большое количество важнейших задач, главная из которых - улучшение качества жизни севастопольцев".
"Нужно слушать и слышать людей. Внимательно относиться к каждой просьбе и жалобе, вместе с жителями делать город лучше и идти вперёд. Это основная цель "Единой России" в городе-герое. Мы поддержим Михаила Развожаева и вместе будем работать на благо Севастополя", - сказал секретарь Генсовета.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, которым освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева", - сказал пресс-секретарь.
В Севастополе нового врио губернатора ждут уже в пятницу, 12 июля, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в региональном правительстве накануне.
"Ожидается, что он будет представлен завтра. Кроме того, возможно, состоится заседание правительства", - сказал собеседник агентства.
Зампредседателя парламента Севастополя Александр Кулагин пояснил агентству "Интерфакс-Юг", что всенародные выборы губернатора будут назначены за 90 дней до Единого дня голосования, то есть в следующем году.
Сам Развожаев на своей странице в Instagram пообещал приложить все усилия на новом месте работы, чтобы заслужить доверие местных жителей. Он должен прилететь в город "в ближайшее время".
Развожаев - руководитель исполкома Общероссийского народного фронта. С 1 октября 2014 по 3 октября 2018 года занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа. Работал на посту временно исполняющего обязанности главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия с 3 октября по 15 ноября 2018 года.
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