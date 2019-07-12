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12.07.19 09:06

Турчак: "недострои" и политические конфликты привели к отставке Овсянникова

© РИА Новости. Василий Батанов
12 июля. Interfax-Russia.ru - Главная задача врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева - повысить качество жизни жителей, заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"На развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств. Крайне важно, чтобы каждый рубль работал для решения проблем города, на благо его жителей. К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы. Отставка губернатора в таких условиях абсолютно закономерна", - сказал журналистам в четверг Турчак.

Ор отметил, что "сейчас перед Михаилом Развожаевым стоит большое количество важнейших задач, главная из которых - улучшение качества жизни севастопольцев".

"Нужно слушать и слышать людей. Внимательно относиться к каждой просьбе и жалобе, вместе с жителями делать город лучше и идти вперёд. Это основная цель "Единой России" в городе-герое. Мы поддержим Михаила Развожаева и вместе будем работать на благо Севастополя", - сказал секретарь Генсовета.

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, которым освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева", - сказал пресс-секретарь.

В Севастополе нового врио губернатора ждут уже в пятницу, 12 июля, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в региональном правительстве накануне.

"Ожидается, что он будет представлен завтра. Кроме того, возможно, состоится заседание правительства", - сказал собеседник агентства.

Зампредседателя парламента Севастополя Александр Кулагин пояснил агентству "Интерфакс-Юг", что всенародные выборы губернатора будут назначены за 90 дней до Единого дня голосования, то есть в следующем году.

Сам Развожаев на своей странице в Instagram пообещал приложить все усилия на новом месте работы, чтобы заслужить доверие местных жителей. Он должен прилететь в город "в ближайшее время".

Развожаев - руководитель исполкома Общероссийского народного фронта. С 1 октября 2014 по 3 октября 2018 года занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа. Работал на посту временно исполняющего обязанности главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия с 3 октября по 15 ноября 2018 года.

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