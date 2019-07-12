Стрельбу запретили в биатлонном центре Ханты-Мансийска

12.07.19 09:12

© РИА Новости. Константин Чалабов

12 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Ханты-Мансийского автономного округа пытаются найти выход из ситуации с запретом на стрельбу в биатлонном центре в Ханты-Мансийске, сообщает департамент физической культуры и спорта ХМАО.

Отмечается, что запрет, с которым столкнулись все биатлонные центры России, находящиеся в центре города, связан с отказом Росгвардии продлевать разрешение на хранение и использование оружия на стрельбище биатлонного центра.

"Отказ сотрудников Росгвардии связан с несоответствием требованиям действующего законодательства в области оборота оружия. Данные требования фактически запрещают использовать стрельбище в черте города, а стрельба - это неотъемлемая часть биатлона", - говорится в сообщении.

В связи с этим губернатор ХМАО Наталья Комарова направила запрос заместителю председателя Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта с предложением изменить требования к расположению и укреплению стрельбищ.

"Данное предложение позволит не только обеспечить необходимую безопасность, но и продолжить эксплуатацию биатлонных центров в Ханты-Мансийске, а также в Тюменской области, Ижевске, Красноярске и других городах России", - отмечают в ведомстве.

Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко около 20 лет принимает международные спортивные соревнования: здесь проводились Чемпионаты мира по биатлону, а также неоднократно - финальные этапы Кубка мира по биатлону. В отсутствие соревнований в центре проходят тренировки сборных команд ХМАО по ачери-биатлону, биатлону, сноуборду, стрельбе из лука, легкой атлетике, лыжам и другим видам спорта.