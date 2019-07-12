Денег нет, но очень надо: Белоруссия хочет компенсировать ущерб нефтепроводу "Дружба" тарифами
  
Расследование ведут журналисты: немецкая газета заявила о поражении СССР под Прохоровкой
   
Оздоровление не удалось: почти 70 детей отравились в летнем лагере в Приморье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
12.07.19 09:18

Запуск "Протона-М" с телескопом "Спектр-РГ" перенесен на 13 июля из-за проверки

© РИА Новости. Алексей Филиппов
12 июня. Interfax-Russia.ru - Запуск с космодрома "Байконур" ракеты-носителя "Протон-М", которая должна вывести в космос космическую обсерваторию "Спектр-РГ", перенесен на субботу, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Государственная комиссия... приняла решение о переходе на резервную дату (13 июля) пуска ракеты космического назначения "Протон-М" с орбитальной обсерваторией "Спектр-РГ" в связи с необходимостью получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода-изготовителя ракеты-носителя "Протон-М" технического решения по устранению выявленного на космодроме Байконур замечания к одной из систем ракеты-носителя", - говорится в заявлении госкорпорации.

"Окончательное решение о возможности пуска будет принято завтра утром по итогам доклада технического руководства членам Государственной комиссии", - отмечается в нем.

В "Роскосмосе" сообщили, что госкомиссия на "Байконуре" работала до четырех часов утра по московскому времени.

Это уже второй перенос даты пуска "Протона-М".

Первоначально телескоп "Спектр-РГ" предполагалось запустить в космос 21 июня, однако пуск был перенесен на второе стартовое окно. Причиной переноса стали проблемы с одним из источников тока на самом телескопе. Как заявляли в "Роскосмосе", неисправность не была критичной и позволяла осуществить пуск, но технические специалисты приняли решение о переносе запуска для уменьшения рисков.

Для устранения неисправности "Протон-М" пришлось снять со стартового комплекса. После устранения неисправности в "Спектре-РГ", во вторник "Протон-М" был снова доставлен на стартовый комплекс площадки 81 космодрома "Байконур" и установлен на пусковую установку.

Пуск "Протона-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и орбитальной обсерваторией планировался на пятницу в 15:31 мск.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в 1,5 миллионах километров от Земли. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

Как ранее заявлял академик Рашид Сюняев, с помощью "Спектра-РГ" ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.07.19 12:08
Семеро экстремистов получили до 20 лет колонии за подготовку крушения "Сапсана"
.
  12.07.19 12:05
График движения электричек Киевского направления изменится в выходные
.
  11.07.19 15:30
Экологи требуют ограничить доступ к могильнику с радиоактивным грунтом у платформы Москворечье
.
  11.07.19 14:52
"Техносерв" подтвердил следственные действия в офисах компании
.
  11.07.19 14:17
МЧС обещает потушить все очаги пожара на ТЭЦ-27 в течение часа
.
  11.07.19 14:00
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен
.
  11.07.19 13:28
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 11 человек
.
  11.07.19 11:32
Муж обвиненной в госизмене сотрудницы фонда Горчакова арестован до сентября по той же статье
.
  11.07.19 11:07
В Москву доставят для поклонения мощи Петра и Февронии
.
  11.07.19 09:26
Билетные терминалы нового поколения установлены в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket