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12.07.19 09:18
Запуск "Протона-М" с телескопом "Спектр-РГ" перенесен на 13 июля из-за проверки
"Государственная комиссия... приняла решение о переходе на резервную дату (13 июля) пуска ракеты космического назначения "Протон-М" с орбитальной обсерваторией "Спектр-РГ" в связи с необходимостью получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода-изготовителя ракеты-носителя "Протон-М" технического решения по устранению выявленного на космодроме Байконур замечания к одной из систем ракеты-носителя", - говорится в заявлении госкорпорации.
"Окончательное решение о возможности пуска будет принято завтра утром по итогам доклада технического руководства членам Государственной комиссии", - отмечается в нем.
В "Роскосмосе" сообщили, что госкомиссия на "Байконуре" работала до четырех часов утра по московскому времени.
Это уже второй перенос даты пуска "Протона-М".
Первоначально телескоп "Спектр-РГ" предполагалось запустить в космос 21 июня, однако пуск был перенесен на второе стартовое окно. Причиной переноса стали проблемы с одним из источников тока на самом телескопе. Как заявляли в "Роскосмосе", неисправность не была критичной и позволяла осуществить пуск, но технические специалисты приняли решение о переносе запуска для уменьшения рисков.
Для устранения неисправности "Протон-М" пришлось снять со стартового комплекса. После устранения неисправности в "Спектре-РГ", во вторник "Протон-М" был снова доставлен на стартовый комплекс площадки 81 космодрома "Байконур" и установлен на пусковую установку.
Пуск "Протона-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и орбитальной обсерваторией планировался на пятницу в 15:31 мск.
"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.
Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в 1,5 миллионах километров от Земли. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.
Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.
Как ранее заявлял академик Рашид Сюняев, с помощью "Спектра-РГ" ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.
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