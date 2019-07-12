Запуск "Протона-М" с телескопом "Спектр-РГ" перенесен на 13 июля из-за проверки

12.07.19 09:18

© РИА Новости. Алексей Филиппов

12 июня. Interfax-Russia.ru - Запуск с космодрома "Байконур" ракеты-носителя "Протон-М", которая должна вывести в космос космическую обсерваторию "Спектр-РГ", перенесен на субботу, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Государственная комиссия... приняла решение о переходе на резервную дату (13 июля) пуска ракеты космического назначения "Протон-М" с орбитальной обсерваторией "Спектр-РГ" в связи с необходимостью получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода-изготовителя ракеты-носителя "Протон-М" технического решения по устранению выявленного на космодроме Байконур замечания к одной из систем ракеты-носителя", - говорится в заявлении госкорпорации.

"Окончательное решение о возможности пуска будет принято завтра утром по итогам доклада технического руководства членам Государственной комиссии", - отмечается в нем.

В "Роскосмосе" сообщили, что госкомиссия на "Байконуре" работала до четырех часов утра по московскому времени.

Это уже второй перенос даты пуска "Протона-М".

Первоначально телескоп "Спектр-РГ" предполагалось запустить в космос 21 июня, однако пуск был перенесен на второе стартовое окно. Причиной переноса стали проблемы с одним из источников тока на самом телескопе. Как заявляли в "Роскосмосе", неисправность не была критичной и позволяла осуществить пуск, но технические специалисты приняли решение о переносе запуска для уменьшения рисков.

Для устранения неисправности "Протон-М" пришлось снять со стартового комплекса. После устранения неисправности в "Спектре-РГ", во вторник "Протон-М" был снова доставлен на стартовый комплекс площадки 81 космодрома "Байконур" и установлен на пусковую установку.

Пуск "Протона-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и орбитальной обсерваторией планировался на пятницу в 15:31 мск.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в 1,5 миллионах километров от Земли. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

Как ранее заявлял академик Рашид Сюняев, с помощью "Спектра-РГ" ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.