Жительница Челябинской области погибла от удара молнии в золотую цепочку

12.07.19 09:21

© РИА Новости. Игорь Лаухин

12 июля. Interfax-Russia.ru - В Челябинской области молнией убило жительницу местного села Еткуль, когда та купалась в озере во время грозы.

"Проводится проверка по инциденту гибели женщины на озере Шантрапай. Погибшая была в воде, когда началась гроза. Молния ударила ей в золотую цепочку, очевидцы вытащили ее на берег, но она уже была мертва", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" следователь Коркинского следственного отдела СУ СКР Роман Смирнов в пятницу.

Очевидцы вытащили женщину на берег, но она уже была мертва, отметил Смирнов.

По его сведениям, экспертиза установила, что причиной смерти стала природная электротравма.