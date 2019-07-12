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12.07.19 09:35
Волонтеры отправились на арктический остров Вилькицский для сбора мусора
Уборкой территории займутся 30 волонтеров из России, Молдавии, Казахстана и Израиля. Вместе с добровольцами в экспедиции принимают участие ученые, которые проведут ряд научно-исследовательских наблюдений на острове.
"По сравнению с предыдущими экспедициями количество участников увеличилось в два раза", - говорится в сообщении.
Необитаемый остров Вилькицкого расположен в восточной части Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом, открыт в 1913 году. Свое название получил в честь русского гидрографа-геодезиста Андрея Вилькицкого.
Как сообщалось, в ЯНАО экологические экспедиции на остров Вилькицкого осуществляются с 2017 года. На острове находится метеостанция, наблюдения на ней начались в 1954 году, а в 2011 году она переведена на автоматический режим работы.
С 2012 года на протяжении нескольких лет совершались экологические экспедиции на остров Белый для устранения причиненного при промышленном освоении ущерба. Остов Белый находится в Карском море, является самой северной точкой региона, здесь живут тюлени и белые медведи.
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