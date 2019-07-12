КБ "Искра" намерено взыскать 200 млн руб. со строившей ТЭС в Крыму структуры "Ростеха"

12.07.19 09:40

© РИА Новости. Андрей Старостин

12 июля. Interfax-Russia.ru - АО "Красноярское конструкторское бюро "Искра" (КБ "Искра", крупнейший в Сибири поставщик услуг спутниковой связи) подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (ВО "Технопромэкспорт", Москва, входит в госкорпорацию "Ростех") 199,5 млн рублей, сообщается в материалах судебной картотеки.

Обстоятельства дела в документах не раскрываются. Решение о начале производства по данному иску будет принято до конца следующей недели.

Ранее сообщалось, что в мае ВО "Технопромэкспорт" подало в Арбитражный суд Севастополя сразу 5 исков к дочерней компании КБ "Искра" - АО "Стройкомплекс НПО ПМ" (Красноярск) о взыскании неустойки на общую сумму 2,2 млрд рублей за неисполнение условий договоров на строительство объектов для Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций (ТЭС, находятся в Севастополе и Симферополе соответственно).

"Стройкомплекс НПО ПМ" систематически не выполнял обязательства по договорам, а также неоднократно нарушал требования федеральных законов и нормативно-технической документации. Это привело к срыву контрольных дат по проекту, установленных правительством РФ, и, как следствие - задержкам при строительстве ТЭС. При этом "Технопромэкспорт" своевременно и в полном объеме выполнял свои обязательства перед подрядчиком", - сообщили "Интерфаксу" в структуре "Ростеха".

Все иски ВО "Технопромэкспорт" приняты к производству, слушания по данным делам пройдут в течение июля-августа.

Красноярская стройкомпания предъявленные ей претензии не признает. "Утверждения заказчика о систематических нарушениях "Стройкомплекс НПО ПМ" обязательств по договорам (подряда - ИФ) не подтверждаются документально: на первом судебном заседании по нашим разногласиям ВО "Технопромэкспорт" не предоставило ни одного документа, о том, что мы нарушили сроки исполнения контракта либо некачественно выполнили работы. Согласно нашим договорам, если заказчик недоволен качеством, его задача - письменно уведомить генподрядчика, собрать комиссию, зафиксировать недочеты и предоставить возможность генподрядчику эти недочеты самостоятельно исправить. Ничего из этого сделано не было - объект был сдан, его торжественно запустил в эксплуатацию президент, жители Крыма получили электроэнергию - а затем нас забросали исками", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе стройкомпании.

"Стройкомплекс НПО ПМ" также подала 2 иска в Арбитражный суд Севастополя о взыскании с ВО "Технопромэкспорт" суммарно 100,7 млн рублей. "Клиент регулярно выпускал дополнения к проектной документации уже после завершения работ по предыдущей версии проекта. В результате мы были вынуждены не только переделывать работы, но и закупать новое оборудование. Ни за это оборудование, ни за его монтаж нам так и не заплатили", - пояснили "Интерфаксу" в красноярской стройкомпании.

Слушания по данным делам назначены на 8 августа.

Строительство Балаклавской и Таврической ТЭС мощностью 470 МВт каждая началось в 2016 году. Первые энергоблоки теплоэлектростанций - парогазовые установки на 235 МВт каждая - были введены в эксплуатацию в октябре 2018 года. На полную мощность ТЭС были запущены в марте 2019 года.

АО "Стройкомплекс НПО ПМ" создано в июне 1999 года, единственный владелец - АО "КБ "Искра" (Красноярск).