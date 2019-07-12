Астраханский губернатор проконтролирует выплату зарплатных долгов на заводе "Красные баррикады"

12.07.19 09:44

Фото Александра Левчука

12 июля. Interfax-Russia.ru - Начало выплат более 60 млн рублей долга по заработной плате рабочим одного из крупнейших астраханских судостроительных заводов "Красные Баррикады", признанного банкротом, ожидается после 20 июля, сообщил в четверг врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с работниками и представителями профсоюза судозавода.

"Той суммы, которая будет выплачена за имущество, достаточно, чтобы начать выплаты. В первую очередь расчет будет произведен по заработной плате", - сказал Бабушкин.

По данным администрации региона, предприятие задолжало 693 сотрудникам более 60 млн рублей.

"Мы предполагаем, что с 20 числа (июля - ИФ), как только средства поступят на счет конкурсного управляющего, начнется расчет и по задолженности по заработной плате. Ситуация будет находиться под моим личным контролем", - добавил глава региона.

Работники завода со своей стороны сообщили, что, кроме основного долга по заработной плате, имеется задолженность по отпускным, алиментам и другим выплатам.

Представители профсоюза также выразили обеспокоенность тем, что накопившиеся долги будут выплачены не в полном объеме. Кроме того, они просили привлечь местные кадры при возобновлении работы предприятия.

Во время встречи гендиректор АО "Южный центр судостроения и судоремонта" Алексей Селезнев заверил присутствующих, что новый владелец завода - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) - планирует "максимально использовать тот кадровый потенциал, который уже есть".

Верфь "Красные баррикады" специализируется на строительстве сухогрузных судов и танкеров, плавучих установок. Арбитражный суд Астраханской области в декабре 2017 года признал судостроительный завод банкротом по заявлению Сбербанка в связи с наличием задолженности в размере 10,3 млн рублей. В отношении верфи было введено конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось, последний раз до 5 декабря.

Также сообщалось, что в ходе торгов посредством публичного предложения (действовало с 20 мая по 18 июня 2019 года) АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС, Астраханская область) купило за 955 млн рублей имущественный комплекс судозавода при начальной цене 1,465 млрд рублей.

ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) владеет 99,08% уставного капитала АО "ЮЦСС". 100% акций ОСК находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.