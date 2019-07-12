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Призывники из Тулуна, потерявшие жилье, могут получить отсрочку от армии

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
12 июля. Interfax-Russia.ru - Призывники из затопленного Тулунского района Иркутской области имеют право на отсрочку для восстановления для восстановления жилья, но пока ни один из них этим не воспользовался, сообщил военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Иркутске.

"Ребят из Тулуна (в рамках весенней призывной кампании - ИФ) мы отправляли в ряды Вооруженных сил РФ 30 июня - уже после того, как в Тулуне ввели режим ЧС из-за наводнения. Ни один из них не отказался ехать, хотя имел право написать заявление об отсрочке в связи с ЧС", - сказал Карамышев.

По его словам, из Тулунского района военкомат призвал 104 человека, из них 24 человека - в последние дни июня.

Карамышев также уточнил, что военкомат передал в Генштаб список призывников, которые потеряли жилье, хозяйство, имущество и при этом подлежат службе с осени 2019 года. В будущем им могут дать отсрочку в связи с необходимостью восстановить жилье.

"Право на отсрочку может быть дано после изучения дела каждого призывника", сказал Карамышев.

Он напомнил, что во время наводнения перекрывалась федеральная трасса, в связи с этим часть призывников из Братска (35 человек) не была отправлена в части и оставлена на осенний призыв-2019.

В общей сложности в ходе весенней призывной кампании этого года из Иркутской области было призвано 2,8 тыс. человек.

По уточненным данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 38041 человек, в том числе 8 тыс. 489 детей. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Погибло 25 человек.

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