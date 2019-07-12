Танцевальный рекорд установили в Балашихе

12.07.19 10:05

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 июля. Interfax-Russia.ru - Рекорд по танцу "Зумба Континенталь" среди людей старшего возраста установили в Балашихе, сообщает пресс-служба местной администрации.

"Приятно видеть таких активных участников программы Московской области "Долголетие в Подмосковье". Хочу поблагодарить вас, что вы откликнулись на призыв установить новый мировой рекорд. Количество зарегистрированных участников в Балашихе - 1627 человек", - приводятся в сообщении слова гендиректора Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влада Копылова.

Он добавил, что достижение будет также внесено в реестр рекордов России.

Фестиваль прошел 11 июля в рамках областного проекта "Активное долголетие в Подмосковье" на площади у Ледового дворца "Арена "Балашиха". В нем приняли участие жители из 48 городов Московской области.

Зумба - это латиноамериканский танец, включающий в себя элементы хип-хопа, сальсы, бачаты и других направлений.