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12.07.19 10:07
Евпатория в середине июля отметит День курортника
Утром на Театральной площади, главной на курорте, пройдет массовая утренняя зарядка "В здоровом теле - здоровый дух". Далее - забег "Бег - панацея от многих бед".
Позже на пляже у памятника Гераклу состоится массовый заплыв курортников на надувных плавсредствах "В синем море, белой пене".
Евпаторийцев и гостей детской здравницы в этот день ждут бесплатные экскурсии: в Евпаторийском краеведческом музее и музее истории Крымской войны.
Вечером на Театральной площади пройдет концерт "В ритме лета" и конкурс "Лучший курортник года". Победители получат много ценных призов, главный - путевка на двоих на лето-2020.
"Изюминкой вечера станет выступление звезды российской эстрады - Родиона Газманова. Праздник завершит красочный салют", - говорится в пресс-релизе.
Евпатория - город-курорт на западе Крыма с населением более 100 тысяч человек.
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