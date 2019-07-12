Евпатория в середине июля отметит День курортника

12.07.19 10:07

© РИА Новости. Алексей Павлишак

12 июля. Interfax-Russia.ru - Евпатория - единственный город Крыма, где придуман праздник для отдыхающих - День курортника, 15 июля город устроит его для своих гостей, сообщает управление культуры и межнациональных отношений Евпаторийской администрации.

Утром на Театральной площади, главной на курорте, пройдет массовая утренняя зарядка "В здоровом теле - здоровый дух". Далее - забег "Бег - панацея от многих бед".

Позже на пляже у памятника Гераклу состоится массовый заплыв курортников на надувных плавсредствах "В синем море, белой пене".

Евпаторийцев и гостей детской здравницы в этот день ждут бесплатные экскурсии: в Евпаторийском краеведческом музее и музее истории Крымской войны.

Вечером на Театральной площади пройдет концерт "В ритме лета" и конкурс "Лучший курортник года". Победители получат много ценных призов, главный - путевка на двоих на лето-2020.

"Изюминкой вечера станет выступление звезды российской эстрады - Родиона Газманова. Праздник завершит красочный салют", - говорится в пресс-релизе.

Евпатория - город-курорт на западе Крыма с населением более 100 тысяч человек.