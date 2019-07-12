На иркутского чиновника завели дело за использование спецтехники в личных целях

12.07.19 10:12

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

12 июля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в отношении мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, который в личных целях использовал муниципальную спецтехники при ликвидации последствий июньского наводнения, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Худоногов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 июля текущего года Худоногов, используя служебное положение, организовал работы по ликвидации последствий наводнения на территории своего домовладения с привлечением специалистов и техники МКУ "Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района".

"Данные действия осуществлялись вопреки служебной необходимости и объективно противоречили общим задачам по ликвидации последствий ЧС", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что дело возбуждено по результатам доследственной проверки, основанием для назначения которой стал видеоролик из интернета.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях было размещено видео, на котором коммунальная техника стоит возле коттеджа в Нижнеудинске, в котором якобы проживает Худоногов, и откачивает воду из бассейна. Между тем сам Худоногов утверждает, что не владеет коттеджем, и не использовал муниципальную технику в личных целях во время наводнения.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, после появления данной информации в СМИ потребовал отстранить Худоногова от должности мэра и организовать проверку его действий.

Президиум политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России" исключил Худоногова из партии.

Худоногов 25 лет занимает пост мэра Нижнеудинского района, на который избирался шесть раз с 1994 по 2015 год.

По уточненным данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 38041 человек, в том числе 8 тыс. 489 детей. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Согласно последним данным, во время наводнения погибли 25 человека, в том числе пять - в Нижнеудинском районе. Еще девять пропали без вести.