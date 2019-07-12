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12.07.19 10:12
На иркутского чиновника завели дело за использование спецтехники в личных целях
"Худоногов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 2 июля текущего года Худоногов, используя служебное положение, организовал работы по ликвидации последствий наводнения на территории своего домовладения с привлечением специалистов и техники МКУ "Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района".
"Данные действия осуществлялись вопреки служебной необходимости и объективно противоречили общим задачам по ликвидации последствий ЧС", - отмечается в сообщении.
Отмечается также, что дело возбуждено по результатам доследственной проверки, основанием для назначения которой стал видеоролик из интернета.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях было размещено видео, на котором коммунальная техника стоит возле коттеджа в Нижнеудинске, в котором якобы проживает Худоногов, и откачивает воду из бассейна. Между тем сам Худоногов утверждает, что не владеет коттеджем, и не использовал муниципальную технику в личных целях во время наводнения.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, после появления данной информации в СМИ потребовал отстранить Худоногова от должности мэра и организовать проверку его действий.
Президиум политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России" исключил Худоногова из партии.
Худоногов 25 лет занимает пост мэра Нижнеудинского района, на который избирался шесть раз с 1994 по 2015 год.
По уточненным данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 38041 человек, в том числе 8 тыс. 489 детей. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
Согласно последним данным, во время наводнения погибли 25 человека, в том числе пять - в Нижнеудинском районе. Еще девять пропали без вести.
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