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Неизвестный леопард попал в объектив фотоловушки в заповеднике Приморья

Фото с сайта нацпарка "Земля леопарда"
12 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморье при просмотре снимков фотоловушки обнаружили не учтенного самца редчайшего дальневосточного леопарда.

Неизвестный прежде самец дальневосточного леопарда получил имя Leo 144M. Он отметился на территории заповедника "Кедровая падь". На этой территории обитает другой самец по имени Тайфун и самка Бэри, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

Ученые полагают, что у самцов могут возникнуть конфликты.

"Хотя жесткой территориальности у дальневосточных леопардов не отмечено, конфликты могут происходить из-за самок", - отмечает кандидат биологических наук, заместитель директора по науке "Земли леопарда" Юрий Дарман.

Уже более 100 лет сравнительно небольшой заповедник "Кедровая падь" является одной из основных площадок для наблюдения за дальневосточными леопардами. С конца прошлого века здесь поочередно обитали леопард по имени Барабашевский (он же Толстый), знаменитый Лорд, потом Меамур с Кедровкой, а теперь Тайфун с Бэри. За жизнью этих пятнистых хищников следят не только ученые, но и многие любители больших кошек, получающие информацию из фильмов, СМИ и социальных сетей.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных кошек на планете. В России эти животные обитают только в Приморском крае, при этом около 70% хищников живут на территории национального парка "Земля леопарда", в состав которого входит заповедник "Кедровая падь". По данным на 2018 год в России обитает 91 взрослый и 22 котенка. Это на пять взрослых особей и на одного котенка больше, чем в 2017 году.

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