"Царские дни" начались на Урале

12.07.19 10:29

© РИА Новости. Сергей Пятаков

12 июля. Interfax-Russia.ru - Памятные мероприятия, так называемые "Царские дни", приуроченные к дате расстрела императорской семьи в июле 1918 года в Екатеринбурге, начались в четверг с праздничной литургии в Храме на Крови, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.

В пятницу состоится международный фестиваль православной культуры, в рамках которого до 21 июля каждый день будут проводиться музыкальные вечера.

Кроме того, пройдут фестиваль колокольного звона, детская парусная регата, молодежный турнир по силовому многоборью на гимнастической перекладине и другие мероприятия.

"Кульминационными станут события 16 и 17 июля: ночная Божественная литургия у Храма на Крови и Царский крестный ход", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, крестный ход - одно из ключевых событий "Царских дней", проводимых в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. В ночь на 17 июля верующие проходят по маршруту, которым в 1918 году останки членов семьи Романовых были доставлены для уничтожения в урочище Ганина Яма с места их убийства из дома Ипатьева, где позднее был возведен Храм-памятник на Крови.

В 2018 году участниками крестного хода в ночь 100-летия расстрела царской семьи стали 100 тыс. человек.