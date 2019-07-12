До конца июля еще 96 подмосковных детей-сирот получат ключи от квартир

12.07.19 11:03

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

12 июля. Interfax-Russia.ru - В 25 муниципалитетах Подмосковья до конца июля вручат ключи от квартир 96 детям-сиротам, сообщили в пресс-службе первого зампреда правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

"В этом месяце ожидается вручение ключей в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Жуковском, Домодедово, Коломне, Красноармейске, Дубне, Мытищах, Люберцах, Лосино-Петровске, Наро-Фоминске, Талдоме, Дмитрове, Раменском г.о., Химках, Орехово-Зуеве, Пушкине, Одинцове, Ступине, Озерах, Чехове, Подольске, Серпухове, Солнечногорске и Рузском городском округе", - отметила Забралова.

5 июля сообщалось, что уже 189 детей-сирот получили жилье с начала этого года.

Всего в этом году губернаторской программой по обеспечению детей-сирот жильем будет охвачено 734 человека. На эти цели выделено 1,9 млрд рублей.