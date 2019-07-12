Омская полиция проверяет турфирму, которая собрала с клиентов деньги и закрылась

12.07.19 11:50

© РИА Новости. Виталий Белоусов

12 июля. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы в Омске устанавливают обстоятельства сделок омичей с турфирмой, которая собрала с туристов деньги за турпутевки в оздоровительный лагерь, но услугу не предоставила, сообщает УМВД России по региону.

"В отделы полиции УМВД России по городу Омску поступило 35 аналогичных заявлений. Омичи пытались приобрести туристические путевки и билеты для проведения летнего отдыха, перевели на указанные банковские счета денежные средства, однако взамен ничего не получили", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению одной из пострадавших, она не раз ранее пользовалась услугами этой компании и считала ее проверенной.

"Обсудив все вопросы, потерпевшая перевела 63 тыс. рублей в счет оплаты путевок, но так их и не дождалась", - отмечается в пресс-релизе.

Сотрудники полиции установили, что туристическое агентство действительно вело деятельность, но с начала июля закрыто и не работает. На данный момент они опросили 31-летнюю владелицу фирмы. По предварительным данным, общая сумма ущерба составляет более 4 млн рублей.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.