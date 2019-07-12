График движения электричек Киевского направления изменится в выходные

12.07.19 12:05

© РИА Новости. Александр Вильф

12 июля. Interfax-Russia.ru - Расписание движения пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги изменится 13-14 июля в связи со строительством новых платформ, сообщили в пресс-службе МЖД.

"Так, с 13 на 14 июля (с 20:30 до 09:30) железнодорожники проведут плановые работы на перегоне Москва - Очаково, необходимые для строительства остановочного пункта Аминьевская", - говорится в сообщении.

Из расписания будут выведены несколько поездов, курсирующих между Москвой и станциями Апрелевка и Новопеределкино. Также у некоторых поездов Киевского направления изменится время отправления и прибытия, отмечается в пресс-релизе.

В МЖД подчеркнули, что на Киевском направлении продолжаются "масштабные работы по развитию инфраструктуры, предусматривающие строительство новых остановочных пунктов и дополнительных главных путей на участке Москва - Апрелевка".

"В перспективе это позволит увеличить пропускную и провозную способности, что позволит назначить дополнительные рейсы пригородных поездов. Новые станции сделают доступнее прилегающие к железной дороге территории", - добавили в компании.