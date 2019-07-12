Семеро экстремистов получили до 20 лет колонии за подготовку крушения "Сапсана"

12.07.19 12:08

© РИА Новости. Алексей Филиппов

12 июля. Interfax-Russia.ru - Московский окружной военный суд (МОВС) в пятницу приговорил к длительным срокам заключения семерых членов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) из Таджикистана, готовивших подрыв в 2017 году поезда "Сапсан" сообщением Москва - Санкт-Петербург.

"Признать подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях", - огласил приговор судья.

Как передает корреспондент "Интерфакса", суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 15 лет до 21 года в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщалось, в ходе прений сторон прокурор посчитала доказанной вину всех семерых подсудимых в инкриминируемых им преступлениях и попросила суд назначить им наказания от 18 до 24 лет заключения с отбыванием в колонии строгого режима.

Фигуранты дела - Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов - признаны виновными в совершении ряда преступлений, в том числе подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору (ч.1 ст. 30 - п. "а" ч.2 ст. 205 УК РФ) и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4).

Как говорится в обвинительном заключении, "в период с 31 мая по 9 июля 2017 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, семеро уроженцев Таджикистана объединились в террористическом сообществе запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГИЛ с целью устроить крушение скоростного поезда "Сапсан".

13 июля 2017 года поезд N758 сообщением Москва - Санкт-Петербург наехал на установленную подсудимыми металлическую конструкцию, но с рельсов не сошел, хотя пять вагонов получили повреждения.

Как установило следствие, сумма ущерба, нанесенная АО "РЖД", составила более 55 млн рублей.

Пятеро осужденных не признали вину по предъявленному обвинению, один - признал частично, один - в полном объеме.