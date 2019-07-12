Давление продолжается: США намерены ввести новые санкции против России
  
Денег нет, но очень надо: Белоруссия хочет компенсировать ущерб нефтепроводу "Дружба" тарифами
   
Расследование ведут журналисты: немецкая газета заявила о поражении СССР под Прохоровкой
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
12.07.19 12:16

Калиматов принял отставку первого вице-премьера Ингушетии

© РИА Новости. Михаил Климентьев
12 июля. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об освобождении Багаудина Оздоева от должности первого заместителя председателя правительства региона, курировавшего вопросы строительства и ЖКХ, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя региона в пятницу.

"Указом врио главы республики Калиматова первый заместитель председателя правительства Багаудин Оздоев освобожден от должности", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Оздоев решил покинуть по собственному желанию пост зампреда правительства после совещания у главы республики.

Калиматов во время совещания потребовал от правительства региона усилить контроль за строительством объектов. Кроме того, он выступил с предложением вывести отдел архитектуры и градостроительства и надзорных структур из состава Минстроя республики.

Багаудин Оздоев занял пост первого вице-премьера в мае 2017 года. До этого он возглавлял филиал ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в Ингушетии. В правительстве курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.07.19 14:27
Тестирование выявило ряд проблем в системе электронного голосования
.
  12.07.19 14:22
Московские предприятия получат целевые займы до 100 млн рублей на благоустройство
.
  12.07.19 14:03
Суд арестовал зампреда ПФР Иванова по делу о взятке в особо крупном размере
.
  12.07.19 13:05
Американский переводчик Пушкина и Высоцкого получил российский паспорт
.
  12.07.19 12:08
Семеро экстремистов получили до 20 лет колонии за подготовку крушения "Сапсана"
.
  12.07.19 12:05
График движения электричек Киевского направления изменится в выходные
.
  11.07.19 15:30
Экологи требуют ограничить доступ к могильнику с радиоактивным грунтом у платформы Москворечье
.
  11.07.19 14:52
"Техносерв" подтвердил следственные действия в офисах компании
.
  11.07.19 14:17
МЧС обещает потушить все очаги пожара на ТЭЦ-27 в течение часа
.
  11.07.19 14:00
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket