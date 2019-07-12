Калиматов принял отставку первого вице-премьера Ингушетии

12.07.19 12:16

© РИА Новости. Михаил Климентьев

12 июля. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об освобождении Багаудина Оздоева от должности первого заместителя председателя правительства региона, курировавшего вопросы строительства и ЖКХ, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя региона в пятницу.

"Указом врио главы республики Калиматова первый заместитель председателя правительства Багаудин Оздоев освобожден от должности", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Оздоев решил покинуть по собственному желанию пост зампреда правительства после совещания у главы республики.

Калиматов во время совещания потребовал от правительства региона усилить контроль за строительством объектов. Кроме того, он выступил с предложением вывести отдел архитектуры и градостроительства и надзорных структур из состава Минстроя республики.

Багаудин Оздоев занял пост первого вице-премьера в мае 2017 года. До этого он возглавлял филиал ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в Ингушетии. В правительстве курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.