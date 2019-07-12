Пять человек претендуют на пост губернатора Курской области

12.07.19 12:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

12 июля. Interfax-Russia.ru - Пять человек заявили о своем намерении принять участие в выборах губернатора Курской области, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября, сообщает, избирательная комиссия региона в пятницу.

На должность главы региона претендуют: врио губернатора Курской области Роман Старовойт ("Единая Россия"), директор ООО "Тренд" Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые"), заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ), заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Николай Карцев ("Справедливая Россия").

С 14 июля региональный избирком приступает к приему документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Курской области. Список зарегистрированных кандидатов станет известен не позднее 2 августа.

Правом голоса на выборах губернатора Курской области обладают свыше 920 тыс. избирателей. Для голосования 8 сентября будет открыт 1 131 избирательный участок, включая 20 временных.