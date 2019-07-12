В Кремле отреагировали на возможные санкции США против госдолга РФ

12.07.19 12:30

© РИА Новости. Алексей Никольский

12 июля. Interfax-Russia.ru - В Москве внимательно наблюдают за ситуацией с возможным введением санкций США против российского госдолга, однако призывают не забегать вперед.

В ходе общения с журналистами в пятницу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова просили прокомментировать возможные санкции США в отношении российского госдолга и оценить, насколько такие санкции могут угрожать экономике России.

"Давайте не будем забегать вперед. Что-то должно произойти с этим законопроектом, он должен пройти по юридической лестнице необходимой, подписан президентом США перед тем, как вступить в силу. Поэтому давайте пока не будем говорить пустых слов. Мы, безусловно, внимательно наблюдаем за подобными процессами", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что палата представителей США поддержала поправку к законопроекту оборонного бюджета страны на 2020-й год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.

"Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении российского государства, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом", - заявил один из авторов поправки демократ Брэд Шерман во время заседания.

Он также добавил, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций.

"Если администрация придет к выводу, что Россия может пройти один избирательный цикл без вмешательства, и если Конгресс согласится с этим выводом, то санкции будут сняты", - отметил член Палаты представителей.

"Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что они сделали на предыдущих выборах, и сдержать их. Эта поправка делает это", - добавил Шерман.

Соавтором данной поправки выступила Максин Уотерс.

Палате представителей США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.