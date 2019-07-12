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Visa и MasterCard могут уйти из РФ с принятием поправок к закону об МПС

© РИА Новости. Владимир Трефилов
12 июля. Interfax-Russia.ru - Новые положения закона "О национальной платежной системе" могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России, пишет газета "Коммерсантъ".

Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, поправки в который направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России, эти поправки предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции. "Законопроект вводит понятие "иностранная платежная система" (ИПС) таким образом, что МПС, зарегистрированные в ЦБ, под него не попадают. Следовательно, они должны подчиняться правилам для просто "платежных систем", - пишет газета. Для МПС в законопроекте вводится запрет на установление "критериев приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе".

Это относится ко всем крупным иностранным системам. На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем ЦБ, есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB.

Как отмечает "Коммерсантъ", глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что поправки были внесены для того, "чтобы запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам.

Visa заявила, что российский рынок остается стратегически важным для нее. Компания намерена обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников. "Россия является стратегически важным для Visa рынком. Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, торгово-сервисных предприятий и потребителей. Компания Visa не комментирует суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

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