Жители прикормили дикого медведя пирожками на трассе в Красноярском крае

12.07.19 13:01

© РИА Новости. Дмитрий Третьяков

12 июля. Interfax-Russia.ru - Дикий медведь периодически выходит к людям на трассе в Красноярском крае и просит еду, сообщают очевидцы в соцсетях.

Первый случай был зафиксирован местными жителями в начале июля на дороге между поселками Епишино и Северо-Енисейск. Очевидцы выложили видео в интернет накануне. На кадрах видно, как водитель останавливается перед стоящим на дороге небольшим медведем, и кидает ему пирог в пакете, который хищник тащит с собой в лес, и затем снова возвращается к машине. Водитель закрывает дверные окна, животное обнюхивает автомобиль и уходит.

Еще одно видео с похожим медвежонком, снятое из салона машины на том же самом месте, появилось в соцсетях в пятницу. Медведь стоит рядом с автомобилем, смотрит на него и облизывается, затем пытается заглянуть в салон через закрытые окна, сдвигает лапой зеркало заднего вида и отходит.

В краевом Госохотнадзоре напомнили, что медведи быстро приучаются добывать еду таким способом, и это может быть опасным.

"Подкармливание медведя не является каким-либо правонарушением, но это же дикий зверь, мы так приучаем его к тому, что человек становится для него объектом повышенного внимания. Если это медвежонок, он будет постоянно приходить и просить еду, но если рядом медведица - она может повести себя агрессивно и представлять уже серьезную угрозу", - пояснил агентству "Интерфакс-Сибирь" замначальника отдела охраны и использования объектов животного мира краевого Госохотнадзора Николай Мальцев.

Он также отметил, что частое появление медведя в одном месте привлекает браконьеров. Поэтому подкармливание может быть опасно и для самого зверя, поскольку его легко выследить или выманить во время охоты.