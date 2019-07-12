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Американский переводчик Пушкина и Высоцкого получил российский паспорт

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
12 июля. Interfax-Russia.ru - Глава Минкультуры Владимир Мединский принял участие в церемонии вручения американскому поэту и переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду российского паспорта.

"У нас в стране Пушкина принято назвать "солнцем русской поэзии", и мы очень рады, что благодаря вам это солнце светит миллионам англоязычных читателей. Я знаю, какое особое значение в вашей жизни и в вашей судьбе имеет Россия. И поэтому то, что вы стали гражданином нашей страны это вполне закономерно и очень правильно", - сказал Мединский перед вручением паспорта гражданина РФ Лоуэнфельду.

На церемонии, которая прошла в пятницу в Государственном историческом музее, министр напомнил, что указ о принятии Лоуэнфельда в гражданство РФ был подписан президентом Владимиром Путиным месяц назад.

В свою очередь Лоуэнфельд поблагодарил министра за организацию торжественной церемонии получения документа. "Владимир Ростиславович, вы мне устроили праздник, от которого у меня сердце поёт", - сказал он.

"Я горжусь, что я стал русским, и я здесь счастлив. Я здесь чувствую творческое вдохновение. Я чувствую эту потрясающую энергию, глубинную необходимость русского народа в духовном развитии", - добавил переводчик.

Во время церемонии он рассказал историю своей семьи. "Дело в том, что по-американски мне дали два имени с рождения - Джулиан Генри Лоуэнфельд. И часто с этим мучаются здесь, и многие начинают думать, что моего папу звали Генри. А звали папу Андреас, потому что моя бабушка читала "Войну и мир" в переводе прадеда... Поэтому, так как я уже русский, прошу вас, зовите меня легко по-русски - Джулиан Андреевич".

Джулиан Генри Лоуэнфельд - американский поэт, драматург, судебный юрист, композитор и переводчик, считающийся одним из лучших переводчиков произведений А.С.Пушкина на английский язык. Лоуэнфельд широко известен как "адвокат Чебурашки": будучи специалистом по защите интеллектуальной собственности, он неоднократно представлял интересы российских киностудий в суде, в том числе "Союзмультфильма", "Мосфильма" и "Ленфильма". Является переводчиком с восьми языков, переводил произведения Лермонтова, Тютчева, Фета, Блока, Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Есенина, Маяковского, Рильке, Гете, Гейне, Пессоа, Лорки, Мачадо, Марти, Леопарди, Петрарки, Данте, Катулла, Овидия и Горация, а также Окуджавы и Высоцкого.

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