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12.07.19 13:14

Строительство станции метро "Спортивная" в Новосибирске начнется в сентябре

© РИА Новости. Максим Блинов
12 июля. Interfax-Russia.ru - Мэрия Новосибирска рассчитывает в сентябре начать строительство станции метро "Спортивная" в Ленинском районе, сообщил мэр Анатолий Локоть журналистам в пятницу.

Строительство станции ведется в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

"(До сентября - ИФ) предстоит выполнить работы в объеме 55 млн рублей - это прежде всего подготовка к строительству, и затем уже начнем возводить станцию", - сказал Локоть.

Он сообщил, что сейчас сотрудники мэрии стараются снять те 49 вопросов к проекту станции, которые ранее сформулировали специалисты Главгосэкспертизы. "К 15 августа задача снять все вопросы и получить экспертизу", - добавил Локоть.

Мэр уточнил, что строительство станции будет вестись без остановки движения. Работы по подготовке площадки уже ведутся. Завершить строительство планируется в 2022 году.

Как сообщалось, в начале июня Главгосэкспертиза России выдала отрицательное заключение по проекту строительства станции метро "Спортивная". Согласно данным Единого государственного реестра заключений, проектную документацию готовили ОАО "Сибгипротранс", МУП города Новосибирска "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений", ООО "Инженерный консалтинговый центр "Промтехбезопасность" и АО "Стройизыскания".

Причины отрицательного заключения не назывались.

В середине мая Локоть сообщал журналистам, что власти рассчитывают приступить к строительству "Спортивной" до конца первого полугодия 2019 года. Оно должно было начаться сразу после получения одобрения Главгосэкспертизы.

Строительство станции метрополитена "Спортивная" на перегоне между стациями "Речной вокзал" и "Студенческая" Ленинской линии Новосибирского метрополитена предусматривалось планом благоустройства и развития территорий вокруг нового Ледового дворца спорта, который предстоит построить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Общий объем инвестиций в строительство станции оценивается в 1,2 млрд рублей.

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