Погрузка косаток на речные суда в Хабаровске начнется в ночь на субботу

12.07.19 13:19

Фото с сайта Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (ТИНРО)

12 июля. Interfax-Russia.ru - Специалисты перенесли на несколько часов погрузку на речные суда трех косаток из приморской "китовой тюрьмы", чтобы доставить животных в Николаевский район к месту выпуска, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель транспортной компании "Транс Амур".

"Грузить контейнеры начнем поздно ночью. Из-за погодных условий", - сказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков вечером в Хабаровске ожидается гроза и дождь.

В свою очередь, по информации ВНИРО, опубликованной на официальном сайте, сейчас косатки спят в транспортировочных ваннах, "дыхание у них ровное и глубокое".

"Примерно через два часа им начнут менять воду и перегружать ванны на судно. Поздно вечером оно отправится в сторону Николаевска - на-Амуре", - говорится в сообщении

Ранее представитель ВНИРО сообщал, что грузить животных на суда планировалось в 20:00 местного времени (13:00 МСК)

До Николаевска-на-Амуре суда будут идти 2-3 дня, в зависимости от погодных условий. Там млекопитающих вновь перегрузят на автомобили и доставят к месту выпуска на побережье Охотского моря.

Как сообщалось, вторую партию косаток доставили из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя Приморья в Хабаровск 12 июля. По словам специалистов, животные хорошо перенесли дорогу.

На всех этапах пути их сопровождают опытные тренеры, ветеринары и научные сотрудники.

Ранее сообщалось, что ученые 27 июня выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.